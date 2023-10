Foto: Reprodução / Instagram / @tearsforfears Tears For Fears deve lançar novo álbum em 2024





Uma das bandas mais importantes do rock, os britânicos do Tears For Fears já visualizam lançar um novo álbum em 2024 . A novidade foi revelada através de uma entrevista com Roland Orzabal , que faz duo com Curt Smith . à BBC Radio 5 Live .

“Temos o desejo de lançar algo novo em 2024. Temos cerca de 25 músicas inéditas gravadas do tempo de ‘The Tipping Point’ que podemos revistar e lançar”, disse Orzabal .





O trabalho de estúdio mais recente da banda é The Tipping Point , que foi lançado em fevereiro do ano passado pela Universal Music , via Concord Music Group . Este foi o primeiro disco com músicas inéditas em 18 anos e chegou a alcançar o topo das paradas de álbuns do Reino Unido .

O Tears For Fears segue em sua atual turnê que finalizará no dia 18 de novembro no Canadá .