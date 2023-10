Foto: Reprodução / Instagram / @cher Cher teria planejado sequestrar seu filho, diz jornal





De acordo com documentos judiciais obtidos pelo jornal Daily Mail na última terça-feira (26), a estrela pop Cher teria contratado alguns homens para que sequestrassem seu filho, Elijah Blue Allman em um hotel de Nova York (EUA).

O motivo, segundo a reportagem, era levar Elijah para a reabilitação .





O Daily Mail explica que a hitmaker de Believe contratou quatro homens para irem ao Chateau Marmont Hotel, que fica em Manhattan , Nova York (EUA) para sequestrarem seu filho.

Preocupada com a saúde do filho e depois que teve acesso a fotos onde Elijah pareceu visivelmente esgotado em Los Angeles (EUA). O próprio Elijah confessou ter utilizado drogas com apenas 11 anos e lutou contra o vício em heroína .

"A princípio parecia que estava morto, mas na verdade tinha desmaiado” , disse uma testemunha que acompanhou o colapso de Elijah . “A equipe o pegou e o levou para dentro.”

A ex-nora de Elijah realizou seu depoimento no Tribunal de Los Angeles , em novembro de 2022, para falar sobre o sequestro: “Em 30 de novembro de 2022, noite do nosso aniversário de casamento, quatro pessoas vieram ao nosso quarto de hotel e retiraram (Elijah) do nosso quarto. Um dos quatro homens que o levaram me disse que eles foram contratados pela mãe (de Elijah)” , revelou.