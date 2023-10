Foto: Divulgacao Bob Marley: 'Cath A Fire' ganha versão de 50 anos em vinil triplo

Catch A Fire é o quinto álbum de estúdio de Bob Marley and the Wailers e foi incluído na seleta lista dos 500 Maiores Álbuns de Todos os Tempos

da revista norte-americana Rolling Stone .

Agora, de acordo com o site Vinews , o clássico álbum ganha uma edição comemorativa de 50 anos com embalagem de vinil preto de 3LP+12 , que já está em pré-venda no site da Umusic Store , o e-commerce da Universal Music , pelo valor de R$ 1.299,90 .







A edição comemorativa o álbum original, um disco gravado ao vivo no Teatro de Paris e um terceiro disco com versões jamaicanas estendidas e instrumentais de Slave Driver: 400 Years, No More Trouble e Stop That Train 12" - todas gravadas ao vivo do Sundown Theatre em Edmonton, norte de Londres .

Foto: Universal Music Bob Marley: 'Cath A Fire' ganha versão em vinil triplo





Confira o conteúdo completo de Catch A Fire: 509th Anniversary :

Disco 1

Lado A

1. Concrete Jungle

2. Slave Driver

3. 400 Years

4. Stop That Train

5. Baby We've Got A Date (Rock It Baby)

Lado B

6. Stir It Up

7. Kinky Reggae

8. No More Trouble

9. Midnight Ravers

Disco 2 - Paris Theatre London / 24th May 1973

1. Rastaman Chant

2. Slave Driver

3. Stop That Train

4. No More Trouble

5. 400 Years

6. Midnight Ravers

7. Stir it Up

8. Concrete Jungle

9. Get Up, Stand Up

10. Kinky Reggae

Disco 3 - Sessions

1. Slave Driver (Jamaican Extended Version)

2. 400 Years (Jamaican Extended Version)

3. High Tide Or Low Tide (Jamaican Alternate Version)

4. Stir It Up (Jamaican Alternate Version)

5. No More Trouble (Jamaican Extended Instrumental)

6. Stir It Up (Jamaican Extra Organ Version)

7. No More Trouble (Jamaican Extended Version)

8. Stop That Train (Working Mono Version)



LP ao vivo em Edmonton Sundown May, no ano de 1973

1. Slave Driver (The Sundown Theatre in Edmonton, England. May 1973)

2. Get Up, Stand Up (The Sundown Theatre in Edmonton, England. May 1973)

3. Stop That Train (The Sundown Theatre in Edmonton, England. May 1973)