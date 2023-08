Foto: Divulgacao Em meio a shows sertanejos, peão Jean Fernandes brilha em Barretos





A famosa Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos tem crescido a cada ano e em sua 68ª edição , o evento tem em seu lineup oficial, grandes nomes da música nacional da atualidade, como Lauana Prado, Dennis, Mari Fernandez, Simone Mendes, Israel & Rodolffo, Luan Santana, Fernando & Sorocaba , entre muitos outros.

Como parte da festa, o grande evento no interior de São Paulo tem como um de seus principais atrativos, o campeonato brasileiro de rodeio e é onde justamente se destaca Jean Fernandes , de 27 anos , que conquistou o título em uma final histórica na noite do último domingo (20).





Fernandes concluiu mais uma edição do seu campeonato brasileiro de Montaria em Touros com a final nacional realizada na arena da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos .

“Escrevemos mais um capítulo desta gigante história que temos com a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos e realizamos uma das melhores finais que o nosso campeonato já teve. Agradecemos ao presidente Hussein Gemha Júnior e todos da diretoria de Os Independentes por mais um ano de parceria com a PBR” , disse o tricampeão mundial Adriano Moraes , diretor da PBR no Brasil.

Com uma das competições mais acirradas da história do campeonato, Jean Fernandes sagrou-se campeão brasileiro pela PBR em um disputa decidida nas últimas montarias.

O atleta foi contratado recentemente pelo Austin Gamblers , equipe da PBR Team Series , e deve embarcar na próxima segunda-feira (28) para os Estados Unidos , ele escreveu seu nome na galeria de campeões da PBR no Brasil e faturou um bônus de R$100 mil.

