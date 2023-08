Foto: Divulgacao Machine Head anuncia shows no Brasil com setlist conceitual

An Evening With Machine Head , a prestigiada turnê do Machine Head que desembarca no Brasil na última semana de outubro, também englobará outros países latinos tais como México, Venezuela, Costa Rica, Chile e Argentina e terá shows com duração de mais de 2 horas contendo não somente faixas de seu mais recente álbum ØF KINGDØM AND CRØWN lançado ano passado pela gravadora alemã Nuclear Blast , mas também sucessos provenientes de álbuns clássicos como Burn My Eyes (1994), The Blackening (2007), Through The Ashes Of The Empire (2003), The More Things Change (1997), entre outros.

A influência e a importância desta grande banda são inegáveis na cena heavy metal mundial e o grupo montou um show que valoriza suas melhores músicas e convida seus fãs brasileiros para uma noite intensa e de reconexão com o legado.





O Machine Head lançou ano passado o décimo álbum de sua carreira, o aclamado ØF KINGDØM AND CRØWN , que recebeu uma temática dinâmica totalmente inspirada em um anime da Netflix que coloca no centro do debate dois personagens que lutam entre si por justiça em um planeta destruído e completamente devastado pela humanidade e suas crenças limitantes.

Liderado pelo carismático e talentoso guitarrista e vocalista Robb Flynn , o Machine Head já marcou o mercado da música logo no início de sua carreira com o lançamento do grande clássico Burn My Eyes (1994) e não parou de lançar álbuns desde então.

"VAI C*****O! Queridos fãs do Machine Head! Já faz tempo que não passamos pela sua cidade e a destruímos, então adivinhe quem tomará toda a sua cerveja, jantará como reis e provocará os maiores moshs da história? Vocês estão certos, Machine Head! Estamos empolgados em levar o nosso show 'An Evening with Machine Head ' para a América Latina em outubro!"



Confira o serviço completo para os shows que o Machine Head fará no Brasil em outubro:

OBS: A Honorsounds não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais

Machine Head - 27 de outubro - sexta-feira

Cidade: Curitiba/PR

Local: Tork 'n Roll

Abertura da casa: 20h

Vendas online: Show Pass

Ingresso Solidário: entregue 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar) no acesso ao evento.

Classificação etária: 18 anos.

Maiores de 14 anos entram acompanhados com os pais/responsáveis

Machine Head 28 de outubro - sábado

Cidade: Rio de Janeiro/RJ

Local: Circo Voador

Abertura da casa: 20h

Vendas online: Eventim

Ingresso solidário: entregue 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar) no acesso ao evento.

Machine Head - 29 de outubro - domingo

Cidade: São Paulo/SP

Local: Tokio Marine Hall

Abertura da casa: 18h

Vendas online: Eventim

Ingresso solidário: entregue 2 kgs de alimento não perecível no acesso ao evento.