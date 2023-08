Foto: Universal Music Universal Music aposta no trap com lançamento de novo selo musical





Na última quarta-feira (2), a gravadora Universal Music e CENA anunciaram uma parceria com o lançamento do selo Trap Hits , uma divisão que irá revelar novos artistas do trap na música.

A celebração de assinatura de contrato foi realizada na sede da companhia, em São Paulo e contou com a presença dos três executivos da CENA : os fundadores e CEO’s Alex Ribeiro e Gabriel Romano e o artista e fundador Jé Santiago .





Estavam ainda presentes artistas do selo, colaboradores e os gerentes de A&R da gravadora: Victor Kelly, João Assis e Igor Alarcon .

O Trap Hits é fruto da plataforma de fomento a artistas do Festival CENA , que vem se estabelecendo entre os maiores festivais nacionais e carrega o propósito de manter aquecida a cultura do trap no país e mostra uma aposta da Universal Music no gênero.

“O selo TRAP HITS é um expoente na revelação e projeção de artistas, não apenas através do seu potente festival CENA, mas também pela sua vocação e atitude no dia a dia da música urbana. A Universal Music comemora hoje essa importante parceria na certeza de muitas outras celebrações que estão por vir. Obrigado, time Trap Hits. Bem-vindos à família Universal”, disse Paulo Lima , presidente da companhia.

A parceria também dá continuidade às movimentações que a Universal Music Brasil está fazendo no cenário do rap nacional e que acompanha um ritmo global.

No último mês, a empresa assinou contrato com Derek , rapper integrante do coletivo Recayd Mob e fundador do selo Trap The Fato .