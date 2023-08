Foto: Warner Music / Atlantic Records Trillha sonora de Barbie ganha versão em vinil rosa





De acordo com informações do site Vinews , o disco Barbie: The Album , a trilha sonora do badalado filme Barbie , dirigido por Greta Gerwig , acaba de ganhar uma versão em vinil rosa para o mercado internacional pela Warner Music , via Atlantic Records .

O disco já está disponível em seu site oficial pelo valor de £32.99 (cerca de R$ 201 no câmbio atual – Taxas podem ser aplicáveis).





Esta coletânea estreou nas plataformas digitais no dia 21 de julho de 2023 , mesmo dia do lançamento do filme nos cinemas norte-americanos e foi promovido por cinco singles: Dance the Night, Barbie World, Speed Drive, What Was I Made For? e Choose Your Fighter , alcançando o topo das paradas de álbuns em países como Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e Nova Zelândia .



Além de ser lançado em diversos formatos como vinil e fita cassete oferecidas no site oficial da trilha sonora, Barbie: The Album também foi lançado em cores e designs exclusivos para empresas do varejo norte-americano como T arget, Walmart, Barnes & Noble, Amazon, Hot Topic e Urban Outfitters .

Antes do lançamento da trilha sonora, festas de audição foram realizadas em lojas de discos selecionadas nos Estados Unidos, América Latina e Europa em 18 de julho .

Barbie: The Album conta com grandes nomes do pop global atual como Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kaliii, Karol G, Khalid, the Kid Laroi, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Tame Impala e os membros do elenco, Dua Lipa e Ryan Gosling .