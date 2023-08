Foto: Reprodução / Instagram / @oliviarodrigo Olivia Rodrigo: confira o tracklist completo do álbum 'GUTS'





A cantora Olivia Rodrigo divulgou nesta terça-feira (1) através de suas redes sociais, o tracklist completo de GUTS , seu segundo álbum de estúdio que estará disponível nas plataformas digitais no dia 8 de setembro pela Universal Music , via Geffen Records .

Ao todo, GUTS contará com 12 faixas inéditas . São elas: All American Bitch, Bad Idea Right?, Vampire, Lacy, Ballad of a Homeschooled Girl, Making The Bed, Logical, Get Him Back, Love Is Embarrassing, The Grudge e Pretty Isn’t Pretty .





Das faixas de GUTS, apenas Vampire foi liberada por Olivia Rodrigo no dia 30 de junho .

Confira: