Fotos: Divulgação WC no Beat revela detalhes de parceria com Tati Zaqui: “Fizemos um musicão”





O produtor musical WC no Beat entrou no estúdio com a cantora Tati Zaqui, em São Paulo , para trabalhar em um novo projeto. Juntos, os artistas vão lançar um novo single que promete agitar o cenário e surpreender o público com mais esta produção.

Em exclusividade ao IG , WC revelou que a parceria entre eles já vinha de trabalhos anteriores: "A Tati Zaqui é minha amiga há um bom tempo, já colaboramos em alguns sons juntos. Essa música é uma parada que eu queria fazer para ela lançar e foi muito importante” , diz.





Para o artista, foi muito especial realizar um novo trabalho ao lado da cantora e tê-la de volta ao cenário para lançar um novo single . “A gente conversou muito sobre ela voltar para o estúdio novamente. Estar em um estúdio comigo é fazer música boa e nós fizemos um musicão", disse o produtor.

Com grandes expectativas, o produtor revela que a faixa promete ser um marco. Além disso, destacou a felicidade da artista em realizar essa parceria musical e ressaltou a qualidade do trabalho realizado em conjunto: “Ela está super feliz de ter colaborado comigo nessa música e logo menos vai estar em todas as plataformas digitais para o público ver” , garantiu.

A data de lançamento do novo single colaborativo ainda não foi revelada.