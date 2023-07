Foto: Reprodução / YouTube Fã pede a Machine Gun Kelly que lhe dê um soco no rosto





Pode acreditar: por mais inusitado que seja, um fã pediu ao roqueiro Machine Gun Kelly que lhe desse um soco na cara .

E o pedido foi atendido no festival Rock Werchter na Bélgica .





O fã viajou do México para o país europeu apenas para realizar tal "sonho" .

Machine Gun Kelly se apresentava no palco do festival quando leu o cartaz do fã: “Acabei de chegar do México apenas para te ver, me dê um soco no rosto”.

O cantor questionou o fã pelo pedido absurdo e ele simplesmente respondeu: "Porque eu te amo!".

Ainda que preocupado com os anéis que portava em sua mão e deixando isso claro ao fã, Machine Gun Kelly começou a cantar My Ex's Best Friend , desceu para a multidão, mostrou o cartaz e, enfim, desferiu o soco no fã .

Veja o inusitado momento:

Machine Gun Kelly fulfills a fan’s wish to be punched in the face during his set at the Rock Werchter festival. pic.twitter.com/vrpnBznfnw — Pop Crave (@PopCrave) July 5, 2023