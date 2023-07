Foto: Reprodução / Instagram / @dollyparton Dolly Parton diz que não quer shows holográficos após a sua morte





A lenda do country norte-americano, Dolly Parton , deixou claro que não quer que sejam desenvolvidas apresentações holográficas após sua morte pois ela não quer "deixar minha alma na Terra".

Parton , de 77 anos , está prestes a lançar o seu novo álbum Rockstar , mas não deseja entrar em turnê para deixar seu marido Carl Dean , de 80, por muito tempo enquanto estiver na estrada. Ela chegou a viajar para Londres para promover seu novo disco, mas adiou a viagem anteriormente devido a problemas de saúde de Carl.





Em sua mais recente coletiva de imprensa, a cantora foi questionada se ela consideraria criar um show holográfico como o Voyage do ABBA , utilizando inteligência artificial . A artista prontamente respondeu: "Acho que deixei um grande trabalho para trás. Tenho que decidir com quanto dessas coisas de alta tecnologia quero me envolver (com) porque não quero deixar minha alma aqui nesta terra. Acho que com algumas dessas coisas ficarei de castigo aqui para sempre ... Estarei por perto, encontraremos maneiras de me manter aqui", disse a estrela, como reportou o jornal The Independent .

Rockstar conta com grandes nomes do rock como Paul McCartney, Elton John, Stevie Nicks , entre outros.