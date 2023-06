Foto: Divulgacao Matuê registra marca histórica nas plataformas digitais





O cantor Matuê acaba de registrar uma marca histórica: ele é o primeiro trapper brasileiro a obter mais de 20 singles acima dos 100 milhões de streams combinados nas plataformas digitais.

Além disso, ele contabilizou mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify .

Seu último êxito no streaming é o lançamento Conexões de Máfia , parceria com o rapper americano Rich the Kid, que já passou dos 100 milhões de plays em menos de dois meses , configurando a maior estreia mundial de um artista brasileiro , obtendo a 35ª posição no Spotify Global .

O clipe oficial de Conexões de Máfia conta com mais de 30 milhões de views no YouTube no canal oficial da 30PRAUM .

Outra marca impressionante de Matuê no streaming são os mais de 3 bilhões de reproduções de todo o seu catálogo musical no Spotify .