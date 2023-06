Fotos: Reprodução / Instagram / @ladygaga / @katyperry Lady Gaga e Katy Perry podem se apresentar juntas no Super Bowl 2024





De acordo com informações do Good Morning America , a NFL , que, além do futebol norte-americano também realiza o badalado intervalo comercial do Super Bowl, estaria interessada em uma apresentação conjunta das estrelas Lady Gaga e Katy Perry para o evento de 2024 .

A NFL mantém um acordo com a Apple Music e o nome das duas divas é ventilado

com o preferido das marcas para este momento.





Katy Perry e Lady Gaga já realizaram suas performances no intervalo do Super Bowl , mas separadas. No momento, Gaga está se preparando para lançar o longa-metragem Coringa 2 e Perry finalizará sua residência em Las Vegas no mês de novembro .

Ambas as artistas devem lançar novo material musical neste ano .