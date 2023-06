Foto: Divulgacao Influencer Gabriel Silva analisa o impacto de shows internacionais para a economia do Brasil





O ano de 2023 será eletrizante para os brasileiros que apreciam shows de grandes artistas internacionais . Já com datas previstas, nomes como RBD, Taylor Swift e Bruno Mars aterrissaram em solo brasileiro e prometem movimentar não apenas o mercado musical, mas também a economia do país. Observando este cenário, o influenciador Gabriel Silva explica para esta coluna como a chegada das turnês movimentam a economia do país.

“O brasileiro enxerga oportunidades quando um artista americano programa uma turnê no país. Mesmo com ingressos caros, o público paga o preço que for para ter a experiência” , começa Gabriel .





Além disso, os concertos trazem grandes possibilidades para gerar empregos, como ele explica: "Muitos artistas acabam contratando equipes locais para montagem e infraestrutura dos shows que são verdadeiros espetáculos a parte", emenda o influenciador, que orienta seus seguidores ao empreendedorismo e humor em seu conteúdo no YouTube .



“Com isso, a economia do país se movimenta de forma significativa. O público está disposto a gastar dinheiro para ver seus ídolos. Na época dos shows, muitas pessoas saem de seus estados de origem para viajarem para outros locais. Hotéis e albergues estão sendo bastante procurados desde agora por fãs do grupo RBD que chega ao Brasil em novembro”, conta ele.

De acordo com Gabriel, o grupo mexicano está mobilizando milhares de seus fãs no Brasil, haja vista a procura pelos ingressos pelo icônico grupo pop: “São dezenas de grupos no whatsapp onde as pessoas estão procurando e se planejando para viajarem para São Paulo e Rio de Janeiro para assistir a banda. Em um dos grupos, as pessoas relatam sobre a economia que estão fazendo para comparecer ao show. As cidades saem ganhando bastante com o turismo que acaba sendo feito nessas épocas de grandes turnês”, finaliza.