Foto: Amazon Music Metallica lança o EP "Amsterdam Sessions" com exclusividade pela Amazon





O Metallica apresenta, com exclusividade na Amazon Music , o EP The Amsterdam Sessions (Amazon Music Presents) , gravado ao vivo .

O trabalho traz as músicas If Darkness Had A Son, Lux Æterna, Master of Puppets e Nothing Else Matters .





If Darkness Had A Son , faixa do mais recente álbum da banda, 72 Seasons , também foi acompanhada do videoclipe .

Apresentado digitalmente em abril, 72 Seasons está disponível para pré-venda em formato físico na UMusic Store , o e-commerce oficial da Universal Music .

Confira: