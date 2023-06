Foto: Reprodução / Adidas Você sabe o que é music branding? Saiba como empresa ajudou a Adidas





A marca Adidas , estilizada históricamente pelas três listras , é reconhecida em grande parte do mundo, mas as suas lojas no Brasil enfrentavam um problema de brandsense em relação à música que tocava dentro dos ambientes , faltava padronização. A necessidade era de inovar a tecnologia e de “quebra” dar um “up” no perfil que estava traçado pelo antigo provedor do serviço.



Em 2008, a empresa optou por um fornecedor nacional que oferecia uma tecnologia, que com o tempo se tornou obsoleta e então a grande ajuda da Listenx , foi a de reunir tecnologia de ponta, custo justo, e uma alta qualidade na modernização do Music Branding ou Brandsense , para as lojas no país.





Todo esse trabalho de brandsense é fundamental para o fortalecimento de uma marca e, até mesmo, para o sucesso das vendas. Afinal, os consumidores, hoje em dia, não estão apenas em busca de um produto ou serviço — eles anseiam pela experiência .



Outro ponto, é que essa programação musical feita para a Adidas teve todo o cuidado de falar a língua da marca. Por exemplo, existe a certeza de que a música que está tocando na loja não tem temas sobre os quais a empresa não quer se posicionar.



Além disso, muitas músicas têm uma característica energética e do universo hip hop — tendo em vista que a Adidas é uma marca de rua —, mas, ao mesmo tempo, a trilha é composta por alguns hits mais diferentes, que tocam nos comerciais dos produtos. Há uma mensuração e um equilíbrio, a fim de conversar com o perfil do cliente e também com a comunicação da empresa .

A Listenx foi fundada em 2003 com foco em traduzir a identidade de uma marca através da música. Hoje, ela atende a mais de 11 mil empresas em diversas partes do Brasil.

Suas soluções contam com playlists personalizadas que visam fidelizar o cliente e oferecer um ambiente mais agradável.