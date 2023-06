Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga Lady Gaga é a artista mais adicionada em playlists LGBTQIAP+ no Spotify





A estrela pop Lady Gaga é a artista que foi mais adicionada em playlists LGBTQIAP+ na plataforma digital Spotify no Brasil .

Além de Gaga , figuram outros grandes nomes como P abllo Vittar, Gloria Groove, Madonna e Anitta .





Todos esses artistas estão incluídos nas playlists criadas por usuários do Spotify .

Entre as faixas mais adicionadas, estão Born This Way de Lady Gaga , I Kissed a Girl

de Katy Perry , o clássico Vogue de Madonna e Believe da cantora Cher .

Ainda de acordo com o Spotify , as buscas pelo termo LGBTQIAP+ tiveram um crescimento de 70% em relação a 2022 na plataforma. Além disso, a criação de playlists por usuários no Brasil aumentou 23% no período entre janeiro e junho deste ano .

Dentre os maiores criadores das playlists LGBTQIAP+ se encontram membros da Geração Z , que são pessoas com idades entre 18 e 24 anos .