Foto: Reprodução / Instagram / @ivetesangalo TikTok e Eletromidia selam parceria para os 30 anos de Ivete Sangalo





A plataforma de entretenimento TikTok anunciou no último dia 14, no TikTok For You Summit , quatro ações de comemoração dos 30 anos de carreira da cantora Ivete Sangalo em parceria com a empresa de publicidade Eletromidia . A iniciativa chamada de Ivete 3.0 trará uma jornada única de conteúdo, apresentando o melhor da cantora em uma variedade de formatos e contextos.



As plataformas oferecerão pacotes especiais e diferenciados para as marcas, nos quais as experiências serão integradas, começando no ambiente online e se desdobrando para o offline, e vice-versa, criando uma conexão profunda entre os fãs e a cantora.





Com a parceria, os ativos da Eletromidi a serão uma extensão das ações realizadas no TikTok , trazendo conteúdos interativos e detalhes exclusivos da campanha em pontos de ônibus, relógios de rua e telas em metrô e edifícios em mais de 70 cidades pelo Brasil.



"Entretenimento e música são parte do DNA do TikTok. Nada melhor que fazer uma parceria dessa dimensão em um projeto tão especial com uma artista que é uma gigante do entretenimento, tem influenciado a cultura brasileira e sido a trilha sonora preferida de muitas gerações. Até o fim do ano, teremos uma série de conteúdos em diferentes formatos nativos da plataforma para fazer um verdadeiro mergulho nesses trinta lindos anos de carreira da Ivete" , afirma Gabriela Comazzetto , diretora-geral de Negócios do TikTok na América Latina .



“A parceria mostra como a mídia Out-Of-Home tem papel importante no planejamento estratégico de campanhas e reforça a complementariedade entre os meios. A Eletromidia irá para expandir ainda mais o alcance do conteúdo do TikTok levando às ruas todos os detalhes da comemoração de trinta anos de carreira dessa artista incrível que é a Ivete” , afirma Alexandre Guerrero , CEO da Eletromidia .



No último verão, as empresas passaram a oferecer juntas um pacote inédito em que os conteúdos criados pelas marcas com os criadores da plataforma foram veiculados também nas telas da Eletromidia .

A campanha englobou conteúdos de seis editorias: viagem, moda, comida, beleza, bebida e compras .