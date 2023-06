Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga Lady Gaga: turnê 'Chromatica Ball' ganhará filme em breve





A estrela pop Lady Gaga revelou que um filme concerto para a Chromatica Ball está sendo editado e ela mal pode esperar para que seus fãs o vejam.

No Instagram , a hitmaker de Poker Face revelou a novidade.





"Eu queria compartilhar um momento mais pessoal com vocês hoje, sei que não tenho feito muito isso ultimamente e alguns de vocês estão realmente ansiosos para que eu compartilhar mais do meu processo artístico ", iniciou Gaga .

"Tenho experimentado minha criatividade desde o verão passado de uma maneira muito especial e privada - escrevi e produzi música para um projeto especial, me preparei por meses desenvolvendo meu personagem para (o filme) 'Coringa', filmei 'Coringa' por muitos meses (um tempo muito introspectivo), tenho administrado

minha startup Haus Labs, fazendo trabalho filantrópico e, além disso, tenho trabalhado na edição do filme The Chromatica Ball. Posso dizer pela primeira vez em muitos anos que meu amor por fazer arte, música, moda e apoiar a comunidade nunca foi tão gratificante" , disse a estrela pop.

Sobre sua ausência em compartilhar seu trabalho, Lady Gaga admite parecer "diferente" nos dias atuais, mas explicou o motivo em especial: "Tenho certeza que pode parecer diferente porque nem sempre fui tão reservada (aposto que isso fará alguns de vocês rirem) - mas eu AMO muito meus fãs, meus monstrinhos, e isso nunca vai mudar. Não consigo nem começar a descrever o quanto nossa comunidade global me inspira todos os dias para trazer o máximo de alegria possível para suas vidas. Aqui está uma foto do meu trabalho na edição do filme The Chromatica Ball (que é um quadro do filme atrás de mim) - mal posso ESPERAR para que você experimente. Obrigado por estar disposto a crescer comigo para que eu possa mudar e transformar com a comunidade que tanto amo. Espero que você ame todas as coisas que venho criando para você e espero que este seja um pequeno lembrete para você de minha profunda paixão e compromisso com a arte", concluiu.