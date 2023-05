Foto: Divulgacao Thiago Rocha analisa como a música pode criar um elo com as estratégias digitais

Thiago Rocha consagrou-se, através de muito estudo, um dos maiores nomes no marketing digital . Diante de tantas tendências que surgem a todo vapor, o influenciador explica como a música pode aumentar a efetividade em suas estratégias digitais .

“A música virou tendência em todas as redes sociais e engaja bastante os produtos e serviços comercializados de forma online. Parece bobeira, mas uma simples publicação com o single que está em alta pode aumentar as visualizações e engajamento das suas publicações” , diz Thiago Rocha a esta coluna.







Não à toa, diversos nomes da indústria do entretenimento, principalmente no ramo de maquiagem , usam músicas ao fundo para engajar os seus conteúdos .

“O influenciador, por exemplo, cria o seu conteúdo e segue o ritmo da músic, como nos reels. Isso gera buzz e seus vídeos acabam indo para o “explorar” do Instagram ou “For you” do Tik Tok” , emenda Rocha .



O profissional explica que, se a música for o sucesso do momento, o público tende a compartilhar e salvar o conteúdo: “O algoritmo do Instagram entende que você está seguindo as diretrizes e coloca você no topo. Elas acabam deixando um tipo de ação em seu conteúdo”, aponta o influenciador.

E conclui: "Antes haviam os problemas com direitos autorais, no entanto, atualmente, as plataformas disponibilizam essas faixas".