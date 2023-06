Foto: Divulgacao Thiago Hora explica como a música ambiente pode ajudar no bem estar no trabalho





Ainda que seja um lugar onde se reúne diversas tarefas profissionais que exigem foco, há muitos benefícios da música no local de trabalho .

Conversando com esta coluna, o empreendedor e influenciador Thiago Hora , pontua que a música pode ajudar a promover o bem-estar dos funcionários, aumentar a produtividade e reduzir o estresse.





“Uma variedade de estudos já mostrou que ouvir uma melodia, sem exageros, enquanto trabalha não é apenas eficaz, mas também benéfico para sua saúde. Assim, você mantém o foco na tarefa em questão, reduz a fadiga e aumenta seus níveis de energia” , explica o empresário.

É comprovado que a música diminui os níveis de cortisol (o hormônio do estresse) e aumenta a dopamina (o hormônio do bem-estar) no cérebro. Isso significa que a música pode ajudar a reduzir seus níveis de estresse e ansiedade.

Estudos demonstraram que isso é particularmente verdadeiro quando você o ouve que gosta e que a música pode reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde geral de quem tem hipertensão .

“Sabemos que o estresse faz parte do dia a dia da maioria das pessoas, seja por causa de um trabalho exigente ou simplesmente por falta de gerenciamento de tempo. Mas quando se trata de estresse e ansiedade, a música é uma forma comprovada e eficaz de reduzir esses sentimentos. Quando você está mais relaxado, você será mais produtivo. Você também será capaz de lidar melhor com algumas tarefas mais exigentes e desafiadoras ”, analisa Thiago Hora , que coleciona mais de 200 mil seguidores no Instagram e 15 milhões de visualizações no Tiktok .

No entanto, Hora , empresário e youtuber que vem mudando a vida de milhares de pessoas, ensinando como terem negócios digitais e lucrativos começando do zero, ressalta que é importante observar que a música não deve ser o foco.

“Deve ser um recurso adicional que ajude a aprimorar as tarefas diárias de seus funcionários. Isso pode ajudá-los a se sentirem mais relaxados e focados, mesmo que o trabalho seja desafiador” , completa, acrescentando: “Se as pessoas precisam se concentrar, use horas de silêncio ou apenas toque música durante o intervalo”.