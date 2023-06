Foto: Universal Music Catálogo musical do Queen está sendo negociado por R$ 5 bilhões





Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, o Queen está negociando seu catálogo musical por US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões no câmbio atual). As informações são da CNN .

Uma fonte, descrita como "familiar com as aquisições do mercado musical" , revelou à emissora norte-americana que há negociações adiantadas entre a Universal Music Group , atual detentora dos direitos fonográficos do Queen e a Disney Music Group .





Apesar de um representante da Disney negar qualquer intenção da compra do catálogo da banda liderada por Freddie Mercury , um anúncio da concretização do negócio pode acontecer em junho .

Se a venda for confirmada, será a maior compra de um catálogo musical da história , superando a venda do espólio musical de Bruce Springsteen à Columbia Records por US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões ).

Estima-se que o Queen tenha vendido mais de 300 milhões de discos em todo o mundo .

Entre 1973 e 1991, a banda formada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon , gravou 14 álbuns de estúdio , lançando clássicos como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, Don't Stop Me4Now, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bite the Dust, A Kind Of Magic, We Are The Champions, I Want to Break Free , entre outros.