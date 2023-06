Foto: Divulgacao Munhoz & Mariano assinam contrato com a Sony Music





Na última terça-feira (23), a dupla sertaneja Munhoz & Mariano, assinou um novo contrato com a gravadora Sony Music Entertainment .

Através de seu Instagram , os cantores compartilharam algumas fotos do momento em que se reuniram com seus empresários, Ricardo Avlis, Ninho e Ayslan Abdo , e com André Vilella e todo time da gravadora no Brasil no escritório da companhia, localizado na capital carioca, para assinar o contrato e registrar, com clima de festividade, mais uma grande conquista dos sertanejos.





Com o novo acordo, Munhoz & Marian o está programando novos lançamentos para o mês de junho .

“Estamos começando uma nova fase mais confiantes e determinados do que nunca. Teremos uma equipe incrível ao nosso lado e mal podemos esperar para os projetos que serão lançados. Sem dúvidas é a realização de um sonho. Somos muito gratos por essa oportunidade!”, diz Munhoz .

“Ficamos horas em reunião com o pessoal da Sony e ainda não caiu a ficha. Temos muitas ideias que queremos tirar do papel e sei que será possível agora com esse time maravilhoso nos guiando. Não podemos compartilhar muito ainda, mas se preparem porque está vindo muita coisa boa”, finaliza Mariano .

Com uma trajetória marcada por muito sucesso, hoje, Munhoz & Mariano alcançam mais de 352 milhões de plays apenas no YouTube e acumulam milhões de streams nas plataformas digitais com os sucessos Camaro Amarelo, Seu Bombeiro, Copo na Mão , entre outros.