Foto: Amazon Prime Amazon Prime divulga data de estreia da série "Viajando Com os Gil"





A Amazon Prime Video anunciou nesta segunda-feira (29) a estreia da série documental Viajando Com os Gil , para o dia 30 de junho . O trailer oficial da série foi disponibilizado pela plataforma no YouTube .

Entre momentos de afeto com os filhos, puxões de orelha, comentários espontâneos e carinhosos vindos dos caçulas e os desafios de uma turnê internacional em família, Gilberto Gil reforça a riqueza de seu legado por meio da música.





Os seis novos episódios da produção serão lançados exclusivamente no Prime Video , em mais de 240 países e territórios , e será a mais recente adição à assinatura Prime.

O reality, gravado de forma documental, celebra os 80 anos de Gil fazendo com que o público também se sinta um dos membros da turnê internacional Nós, a Gente , que traz o cantor, Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem, José, Marília , Maria, Bento, Pedro, Lucas, Gabriel e outros integrantes da maior família musical do Brasil.

Ao todo são quase 40 familiares viajando juntos, incluindo 7 filhos, 12 netos e 1 bisneta do cantor .

Ao longo de 36 dias , a família fez 15 apresentações em 10 países como França, Alemanha, Itália, Dinamarca e Inglaterra .

Viajando com os Gil mostra como a família tornou realidade a turnê planejada na primeira temporada, Em Casa Com os Gil .



Além de momentos de intimidade, os episódios retratam importantes momentos em família. A formação familiar diversa dos Gil, a forte influência da cultura africana e a presença feminina na sociedade e no âmbito musical são alguns dos temas abordados na série, que será embalada por músicas que marcaram gerações e a cultura do país.

Com direção geral de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz , Viajando com os Gil é produzida pela Conspiração , com roteiro de Hermano Vianna e Sebastian Gadea , além de produção executiva de Andrucha Waddington, Renata Brandão e Ramona Bakker .

Confira o trailer: