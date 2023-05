Foto: Universal Music / Interscope Records Você tem que conhecer: Summer Walker, nova sensação do R&B americano





A premiada cantora e compositora norte-americana Summer Walker é a mais

nova sensação do R&B norte-americano .

Seu talento começou a ser observado mais de perto pela indústria musical global quando lançou Over It , seu álbum de estreia, em 2019.





A crítica especializada se entusiasmou com o disco e o resultado comercial de Over It rendeu a Summer Walker um Certificado de Platina , além de passar 102 semanas na Billboard 200 , a principal parada de álbuns dos EUA .

Sem contar que o álbum liderou o chart R&B Top Albums da Billboard e acumulou mais de 154 milhões de streams nas plataformas digitais - o maior número de plays para um disco feminino de uma artista de R&B .

Dois anos depois, Summer lança Still Over It , que chegou às plataformas com 20 músicas e importantes colaborações de nomes como Cardi B, SZA, Pharrell Williams, Ciara, Ari Lennox, Lil Durk, City Girls e Omarion .

Nas canções que compõe o disco, letras cruas e corajosas de uma maneira suave e melódica.

Agora, ela aposta suas fichas em Clear 2: Soft Life , lançado na última semana pela Universal Music , via Interscope Records .

Entre suas influências estão renomados artistas como Amy Winehouse, Erykah Badu e Jimi Hendrix . Ela compartilha suas vibes melancólicas através do piano, guitarra e sua execução vocal cativante.