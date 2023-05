Foto: Warner Bros. Trailer de 'Barbie' apresenta faixa inédita de Dua Lipa





O trailer do novo filme Barbie , que conta com Margot Robbie como protagonista que interpreta a icônica boneca da Mattel , apresenta a inédita faixa Dance The Night , da estrela britânica Dua Lipa .

Dance The Night será parte integrante da trilha sonora original de Barbie , que conta com a produção do conceituado Mark Ronson e reúne um time de estrelas como Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, HAIM, Ice Spice, Kali, Karol G, Gayle, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Tame Impala, The Kid Laroi, PinkPantheress e Ryan Gosling .





Barbie , uma produção da Warner Bros. dirigida por Greta Gerwig , conta com um elenco formado por Emma Mackey, Alexandra Shipp, Ritu Arya, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Kate McKinnon, Nicola Coughlan, Margot Robbie e Dua Lipa .

Foto: Warner Bros. Trailer de 'Barbie' apresenta faixa inédita de Dua Lipa





O single foi lançado pela Warner Music , via Atlantic Records .

Confira o trailer: