Foto: Divulgacao Irmãos Ring Necks fazem sucesso com músicas de Alok





Não é de hoje que animais de estimação encantam a web. E isso já foi mostrado, inclusive, em uma matéria do Canal do Pet aqui do IG . Ainda mais quando eles possuem um ídolo musical.

Esse é o caso dos irmãos Ring Necks, que tem chamado a atenção na internet ao interagir com seus tutores e por serem aves bem inteligentes.





Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Bento e Alok surgem reproduzindo falas humanas e tem até mesmo um ídolo. Isso mesmo. Quando ouvem a música do icônico DJ e produtor Alok , os pássaros se divertem.

“O nome Alok vem mesmo por conta do DJ mais famoso do Brasil. Logo que colocamos as músicas, Bento e Alok começam a tentar reproduzir os sons” , começa a tutora.

Logo que pegaram as aves, os tutores perceberam que os irmãos Ring Necks curtiram o som do músico e apelidaram um deles como o nome do artista.

“Não teve como escolher outro nome para ele. Sempre usamos a música do Alok para nos divertir em momentos de lazer” , completa.

Sem duvidas os irmãos Ring Necks caíram nas graças do público, hora tomando banho de banheira ou cantando, hora brincando com seus irmãos pets .

Confira: