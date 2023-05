Foto: Universal Music Kanye West mergulha em novos problemas judiciais





O rapper Kanye West parece não conseguir desvencilhar de seus problemas jurídicos .

Antes imerso em complicações decorrentes de sua mal sucedida parceria com a Adidas , agora, o cantor foi processado pela famosa marca GAP , que entrou com um processo na justiça contra o artista, pedindo US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões no câmbio atual).





O TMZ teve acesso aos documentos do processo entre West e a GAP e a empresa de roupas acusa o cantor de modificar uma loja alugada da Yeezy sem permissão .

A GAP está pedindo na justiça que Kanye West pague a conta por "quaisquer danos à propriedade".

“Ele violou o acordo estratégico e direta e intimamente fez com que a GAP incorresse em despesas para reparar e restaurar as instalações", diz o processo movido pela empresa de roupas, conforme reporta o TMZ .

As alterações reclamadas pela GAP compreedem a construção de uma rampa externa no estacionamento da loja , além de uma instalação de um túnel no estacionamento e remoções de luminárias no teto - ações não autorizadas pela marca.



Todo esse transtorno na loja casou um grande problema para a GAP, que, por sua vez, está sendo processada em US$ 1,5 milhão pela Art City Center , que é proprietária do prédio, situado no centro de Los Angeles (EUA).