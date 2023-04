Foto: Divulgacao Summer Breeze Festival: Parkway Drive anuncia seu retorno ao Brasil





A banda australiana Parkway Drive retorna ao Brasil em 2023 para se apresentar no Summer Breeze Open Air Festival , que acontece nos dias 29 e 30 de abril no Memorial da América Latina , zona oeste de São Paulo .

O Parkway Drive , liderado pelo carismático vocalista Winston McCall , sobe ao palco do festival no dia 30 de abril .





A banda já esteve no Brasil quando divulgaram o álbum Atlas (2012-2013). McCall comentou sobre a passagem do Parkway Drive em terras brasileiras: “ Nossa, eu ainda me perguntei ontem quando foi a última vez que passamos pelo Brasil. A banda evoluiu tanto desde então e mudamos muito musicalmente. Seguramos muito a nossa evolução até Atlas e desde então deixamos a nossa criatividade nos levar até onde estamos agora.”

Agora, o grupo australiano vem ao país para divulgar o seu mais recente trabalho de estúdio, Darker Stil l, que explica uma mudança na sonoridade da banda para este disco: “Existe um foco muito maior nas melodias e um ritmo mais lento onde podemos ter mais espaço para deixar as melodias mais ricas e dinâmicas do que no passado”.

Sobre a evolução do trabalho no grupo como músicos, McCall conta que quando se é mais jovem se pensa muito na adrenalina: “Começamos com muito sangue nos olhos, adrenalina ao máximo e hoje pensamos num clima diferente para as músicas, permitir que elas fluam naturalmente. Fizemos a parte da adrenalina tão bem que agora que permitimos a música fluir, deixamos que o poder da música se misture á evolução da banda”.

Sobre as apresentações no Brasil, Winston é categórico: “As minhas melhores lembranças de estar num palco é em frente ao público da América Latina. Sentir a energia destes fãs enlouquecidos novamente tem sido um de meus objetivos por muito tempo e estou muito empolgado em poder sentir a energia, a paixão e a intensidade do público brasileiro e num dos festivais mais incríveis do mundo – o Summer Breeze. Tocamos na versão europeia do Festival e estamos absolutamente honrados de estar nesta versão comemorativa dele no Brasil”.

O Summer Breeze Festival completa 25 anos de existência e celebrará seu aniversário com a primeira edição a ser realizada no Brasil .