Foto: Divulgacao Lamb Of God no Summer Breeze em São Paulo: "Público brasileiro é muito entusiasmado"





A banda Lamb Of God , um dos grandes nomes do heavy metal da atualidade, falou sobre sua participação no festival Summer Breeze Open Air Festival , que acontecerá nos dias 29 e 30 de abril no Memorial da América Latina em São Paulo . A ocasião celebrará os 25 anos de realização do evento e marca a primeira vez em que é realizado no Brasil .

"Tenho certeza que os fãs estarão muito entusiasmados em nos ver depois de tanto tempo!” , inicia o vocalista Randy Blythe . "Eu não sei muito a respeito do festival, mas eu sei que o público brasileiro é muito energético e entusiasmado e numa estrutura de festival eu tenho certeza de que vamos ver isto tomar forma, ou pelo menos acredito muito nisto” , complementa o guitarrista Mark Morton .





Quando questionados sobre as possíveis colaborações do Lamb Of God com bandas amigas ao vivo sob o palco, como Sepultura, Testament e Kreator , os integrantes despitam, explicando que eles não sabem quais bandas estarão em um determinado festival.

“O empresário recebe a oportunidade para a banda tocar num festival e eles fazem toda a parte burocrática. Apenas olhamos ao line-up e dizemos olha, que legal, nossos amigos estão aqui (risos). Não é como se fossemos olhar para o festival e dizer que precisamos tocar neste festival, entende? Então, tudo é possível agora” ,

explica Randy .

Bem humorado, o vocalista acabou lembrando da famosa e tradicional feijoada: “Mas me diga, em qual dia da semana vocês servem a deliciosa feijoada?”, questionou.

Ao ser informado que o icônico prato é servido normalmente às quartas-feiras, Randy Blythe se mostra esperançoso: “Espero que a gente esteja no dia em que feijoada é servida! Um dos meus pratos favoritos do Brasil!” , concluiu.