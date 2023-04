Foto: Divulgacao Bloco do Caos lançará novo single com ex-The Voice





A banda Bloco do Caos vai celebrar seus 10 anos de carreira com mais um lançamento de seu projeto Na Trilha do Bloco .

Nesta quarta-feira (26), o grupo divulga o single Contramão , em parceria com a cantora Mariana Coelho , semifinalista do programa The Voice Brasil . Além disso, os artistas vão trazer para São Paulo um dos maiores nomes da música brasileira contemporânea, Russo Passapusso , vocalista do BaianaSystem , para duas apresentações.





Já na sexta-feira (28), o Bloco do Caos sobe ao palco do Sesc Belenzinho em São Paulo e no dia seguinte eles realizaram um show único em Campinas (SP).

Já no dia 1º de Maio , a banda parte para Sorocaba (SP) para se apresentar na festa do Dia do Trabalhador , organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal). O evento, que é gratuito e começa às 12h, receberá o Bloco do Caos por volta das 21h.

O evento também contará com outros grandes nomes da música brasileira como Mv Bill, Francisco el hombre, Hugo Rael, Banda Confisco , entre outros.

Serviços | Bloco do Caos

28 de Abril – São Paulo, SP

Horário: Show começa às 20h30 e a casa abre 1 hora antes.

Local: Sesc Belenzinho –

Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, São Paulo

Preços: R$40,00 inteira / R$20,00 meia / R$12,00 credencial plena

Ingressos à venda: https://www.sescsp.org.br/programacao/bloco-do-caos/

Classificação etária: +14

29 de Abril – Campinas, SP

Horário: Abertura da casa 22h. Show 00h.

Local: Brasuca Espaço Cultural – Avenida Santa Isabel, 800 – Barão Geraldo –

Campinas

Preços: R$35,00 (Pista promocional)

Ingressos à venda: http://bit.ly/3KsViar