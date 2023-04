Foto: Divulgacao Ana Laura, fenômeno do TikTok, quer apresentar uma nova visão ao sertanejo





Ana Laura é um fenômeno no TikTok . Atualmente, ela conta com mais de 30 milhões de views , além de 3 milhões de curtidas . Com essas grandes conquistas no ambiente digital, ela quer trazer uma nova visão para o mercado sertanejo.

Nascida em Divinópolis , cidade de Minas Gerais , Ana Laura segue um modelo sustentável de investir na própria carreira focando nas redes sociais, onde consegue mostrar seu talento e angariar fãs mundo afora.





Com mais de 680 mil seguidores nas redes sociais, a cantora lançou em 2022 sua primeira faixa autoral, intitulada Sabe o Que Mais Dói , que alcançou mais de 100 mil views na primeira semana de lançamento. Como artista independente, o resultado é louvável.

Porém, toda essa construção artística contou com êxitos importantes na trajetória da cantora mineira: ela participou do reality show musidal The Voice 2018 , dividiu o palco com nomes importantes da música nacional como Gusttavo Lima e Ivete Sangalo e também foi indicada ao prêmio TikTok Awards no ano passado.

Agora, Ana Laura está concluindo um novo projeto que deverá ser entregue ainda

em 2023, mostrando ao mercado fonográfico que é possível alcançar voos maiores

de forma independente.