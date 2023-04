Foto: Sony Music Céline Dion relança álbum de 1997 em vinil duplo laranja





A estrela pop canadense Céline Dion está relançando um de seus álbuns de maior sucesso em sua carreira, o Let's Talk About Love , que chegou ao mercado em 1997 com 15 faixas gravadas em estúdios situados nas cidades de Londres, Nova York, Nashville e Los Angeles .

O disco é repleto de convidados especiais, incluindo grandes nomes da composição e produção na música popular como Barbra Streisand, Carole King e o saudoso tenor italiano Luciano Pavarotti (1935-2007).





Let's Talk About Love é repleto de momentos interessantes em seu repertório. É nele que Céline Dion emprega sua inconfundível voz em The Reason , uma canção composta pela lendária Carole King e produzida por Sir George Martin (1926-2016), o eterno quinto beatle, enquanto percorre os caminhos da música classica com Pavarotti em I Hate You Then I Love You e invade a pista de dança com Treat Her Like A Lady , escrita por Diana King com produção de Ric Wake , reconhecido por trabalhos com grandes nomes da indústria como Whitney Houston, Mariah Carey, Jennifer Lopez e Barry Manilow .

Os pontos altos de Let's Talk About Love ficam por conta de duas canções que se tornaram verdadeiros clássicos do pop: Immortality , com a colaboração do trio australiano Bee Gees e My Heart Will Go On , tema da bem sucedida produção cinematográfica Titanic , que conquistou o Oscar de Melhor Canção Original e um Grammy de Canção do Ano .

Lançada pela Sony Music Entertainment , esta versão especial de Let's Talk About Love conta com vinil duplo de cor laranja , juntamente com a sua capa original de 1997, com as faixas remasterizadas em processo digital.

O produto custa £29.99 (cerca de R$ 189 - taxas podem ser aplicáveis) e pode ser adquirido em seu site oficial .

Confira o conteúdo completo de Let's Talk About Love :

1. The Reason

2. Immortality (com Bee Gees )

3. Treat Her Like a Lady

4. Why Oh Why

5. Love Is on the Way

6. Tell Him (com Barbra Streisand )

7. Amar Haciendo el Amor

8. When I Need You

9. Miles to Go ( Before I Sleep )

10. Us

11. Just a Little Bit of Love

12 My Heart Will Go On (trilha sonora de "Titanic" )

13. Where is the Love

14. Be the Man

15. I Hate You Then I Love You (com Luciano Pavarotti )

16. Let's Talk About Love