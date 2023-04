Foto: Universal Music Ninguém tem mais certificações de diamante nos EUA para singles que Post Malone





Ninguém tem mais certificações de diamante para singles nos EUA que o rapper Post Malone .

Em tempo: esta é a maior certificação concedida a um artista no mercado musical .







Com a conquista de três novas certificações nos últimos dias pelo sucesso comercial das faixas Circles, Better Now e I Fall Apart, o cantor agora tem oito placas comemorativas concedidas pela RIAA , quebrando o recorde anteriormente conquistado por Bruno Mars , com seis certificações de diamante .

Além disso, Malone empata com o single que detém o maior número de certificados de platina em todos os tempos: Sunflower , que ele colabora com Swae Lee - 17x platina .

Para comemorar essa conquista, Post Malone lançou nesta sexta-feira (21), pela Universal Music , via Republic e Mercury Records , a compilação The Diamond Collection , que reúne todos os singles que conquistaram a certificação máxima do mercado.

Confira o repertório da coletânea:

1. White Iverson

2. Congratulations (feat. Quavo )

3. I Fall Apart

4. Rockstar (feat. 21 Savage )

5. Psycho (feat. Ty Dolla $ign )

6. Better Now

7. Sunflower (with Swae Lee )

8. Circles

9. Chemical