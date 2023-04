Foto: Spotify Mano Brown: nova temporada de podcast terá interação com os ouvintes





O podcast Mano a Mano , um dos mais ouvidos do Brasil , iniciará sua nova temporada no dia 27 de abril na plataforma Spotify com uma novidade.

Agora, os ouvintes poderão interagir com a equipe do programa enviando seus comentários, algo que certamente vai enriquecer a experiência do podcast .







De acordo com o Spotify , ao final de cada episódio, áudios da audiência de até 60 segundos farão parte da entrevista. As informações sobre com enviar os áudios estarão disponíveis nas descrições dos episódios da temporada.

Para a nova série de entrevistas, Mano Brown contará com 16 episódios onde o lendário rapper entrevistará nomes como Regina Casé, Chavoso da USP e o humorista Marcelo Adnet .

Mano a Mano foi o terceiro podcast mais escutado na Retrospectiva do Spotify 2022 e recebeu o prêmio APCA na categoria de Melhor Podcast em fevereiro deste ano.

Confira o trailer da nova temporada de Mano a Mano :