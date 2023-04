Foto: Universal Music Show virtual do ABBA está prestes a rodar o mundo

Bjorn Ulvaeus , um dos integrantes do lendário grupo ABBA, confessou que não esperava um sucesso tão grande quanto tem sido o espetáculo virtual Voyage , que ganhou sua própria arena em Londres .

Com base nos avatares dos quatro membros no auge dos anos 1970 , a experiência virtual foi inaugurada há menos de 11 meses , apresentando o ABBA ao vivo com uma exibição de som e luz altamente sofisticados.





"É incrível - superou qualquer sonho que eu poderia ter tido" , disse Ulvaeus ao The New Musical Express . "De alguma forma, alcançamos novas gerações por algum milagre. Não sei como, mas aí está você ... A tecnologia é apenas uma parte disso. Há tantas outras partes móveis ... há talento, há boas canções, há tudo isso por trás disso - mas também há sorte. Você tem que ter sorte quando algo funciona tão bem quanto isso, além de ter os recursos artísticos, financeiros e assim por diante" , disse o músico e compositor sueco de 77 anos .

E acrescentou: “Não sabemos exatamente o que fizemos, o que dificulta a replicação. Não sei (se) é apenas para outra banda fazer a mesma coisa e esperar o mesmo tipo de efeito emocional que isso teve. Não automaticamente – não é tão fácil.”

Bjorn Ulvaeus também revelou à publicação britânica que o repertório atual do ABBA para o show Voyage pode sofrer mudanças no futuro: “Fizemos a captura de movimento de mais músicas do que neste show. Existem músicas em andamento que podem ser animadas e marcadas pelo ABBA no futuro… mas não posso dar nenhum detalhe agora" , concluiu.

O ABBA Voyage já atraiu mais de 1 milhão de espectadores em sua arena costumizada na capital britânica.