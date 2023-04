Foto: Divulgacao Sempre conectado ao mundo dos games, Alok cria faixa para 'Honor of Kings'





Um dos maiores DJ's do mundo na atualidade, o brasileiro Alok lançou nesta sexta-feira (7) a inédita faixa Ready Set Go , para o jogo Honor of Kings . O single entrou para um coletânea produzida pela gravadora Controvérsia , de propriedade do artista.

Alok nunca escondeu seu apreço pelo universo dos jogos. O que era apenas entretenimento e hobby, aos poucos ganhou contornos sociais e comerciais através da plataforma GameChanger , que tem como pilar de atuação revelar talentos e criar oportunidades para as comunidades de jogos online.





Ready Set Go (from Honor of Kings) foi desenvolvida especialmente para o jogo Honor Of King , o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), mobile mais jogado no mundo inteiro.

Alok produziu o single levando em conta a atmosfera de mistério e aventura evocada pelo jogo. Mantendo o seu estilo característico, incorporou vocais a melodia original feita por Hans Zimmer . Essa parceria visa a estabelecer uma forte conexão com os jogadores de Honor of Kings no Brasil e no mundo.

Esta escolha do artista é resultado de sua grande influência no mercado asiático , região onde Alok acabou de realizar uma turnê.

Honor of King s conta com mais de 100 milhões de usuários diários ativos .

