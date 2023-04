Foto: Divulgacao Rionegro e Solimões lançam a inédita 'Hábito Previsível' com Gusttavo Lima





A dupla Rionegro & Solimões lançará em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (6), às 20 horas , a inédita faixa colaborativa Hábito Previsível que conta com a participação especial do astro sertanejo Gusttavo Lima . O clipe oficial será disponíbilizado no dia seguinte ao meio-dia no YouTube.

Hábito Previsível , composta por Juan Marcus, Luigi, Lucas Carvalho e William Santos , narra a história de um grande amor que não foi correspondido, o que revela, também, que o grande sucesso de Rionegro & Solimões é ter a habilidade de retratar em letra e melodia, as histórias pelas quais todas as pessoas passam ou passaram.





“Desejo demais, tem tudo demais. Me responde, me atende, me ajuda. Só você é minha cura. Se o remédio for te esquecer. Eu vou continuar doente” , canta o trio.

O clipe foi retirado do show que engloba A História Continua , nome que intitula também o último projeto audiovisual gravado em Goiânia (GO), mesclando grandes sucessos e faixas inéditas com participações especiais de grandes nomes da música.

Rionegro & Solimões já lançou algumas músicas deste projeto, como Vida de Cão que tem a participação de Gusttavo Lima , Saudade de Ex e Frio da Madrugada com Jorge e Mateus e Saudade Atemporal , com Henrique e Juliano , que caíram no gosto popular e figuram entre os mais ouvidos do sertanejo.