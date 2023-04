Foto: Reprodução / Live Nation Live Nation anuncia a Rock World para operar o Lollapalooza Brasil





A Live Nation Entertainment anunciou na última sexta-feira (31) que a Rock World será a nova parceria de produção local para o Lollapalooza Brasil , em uma colaboração com a C3 Presents .

Além do Lollpalooza Brasil, que acontece anualmente, a Rock World é responsável pelas edições do Rock In Rio no Brasil e em Portugal , que ocorrem nos anos pares, juntamente com o The Town , nos anos ímpares.





Todos os eventos terão venda de ingressos pela Ticketmaster , que foi recentemente lançada no Brasil, com a bem-sucedida pré-venda do The Town . Os 150 mil ingressos disponibilizados para a venda esgotaram em cerca de apenas duas horas .

Esse movimento é parte da estratégia de expansão da Live Nation no mercado, que também inclui uma arena indoor com capacidade de 20 mil pessoas que será construída em parceria com a OVG e GL Events no Distrito do Anhembi , na zona norte de São Paulo .

A Live Nation também é responsável por trazer algumas das maiores turnês globais para o Brasil, como a recente Music of the Spheres , da banda britânica Coldplay , que contabilizou um público total de 730 mil fãs em 11 shows .

"Ao mesmo tempo em que aumentamos nossa presença no Brasil, buscamos desenvolver uma estrutura local que nos permita melhor atender artistas e fãs" , disse Rafael Lazarini , Vice-presidente Sênior e responsável pelo desenvolvimento de negócios para a América Latina da Live Nation . "Isto nos possibilitará oferecer um número cada vez maior de experiências ao vivo únicas para o público brasileiro. Estamos vendo uma demanda incrível de todas as partes do mundo, especialmente da América Latina" , completa o executivo.

"Eu vivo o Brasil intensamente", disse Roberto Medina , sócio e presidente da Rock World . "O nosso país é apaixonado pela cultura e nós, brasileiros, temos o DNA de quem sabe fazer eventos gigantes com muita qualidade. Tenho certeza de que, por meio dessa expansão de nossas atividades, conseguiremos proporcionar em ainda maior escala, para todos os brasileiros, mais momentos inesquecíveis, repletos de alegria, festa e sorrisos. Ano que vem, um novo capítulo se iniciará com o Lollapalooza Brasil, que terá, junto com seu já consagrado conceito e DNA original, a chancela dos nossos 38 anos de experiência na produção de grandes eventos com foco na experiência do cliente."

Sobre a trajetória do Lollapalooza Brasil que alcançou 10 anos, Charlie Walker, sócio da C3 Presents observa: "Depois de uma década no Brasil, o Lolla se tornou o maior festival de música de São Paulo e uma marca amada pela comunidade. Vemos a Rock World como grandes parceiros, com décadas de experiência no mercado. Estamos ansiosos para trazer o Festival de volta no próximo ano e realizar

uma edição ainda mais incrível".

A Live Nation é líder mundial em entretenimento ao vivo, composta pelas marcas Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Media & Sponsorship . A empresa já vendeu mais de 500 milhões de ingressos anualmente e conta com mais de 12 mil clientes em todoo mundo.