Foto: Divulgacao As mentiras de Drake que ainda repercutem sobre o Lollapalooza Brasil





Depois do lamentável episódio do cancelamento do show do rapper canadense Drake no Lollpalooza Brasil , começam a surgir informações de que o artista simplesmente mentiu sobre o ocorrido .

Drake seria headliner do Lollapalooza no dia 26 de março no Autódromo de interlagos , zona sul de São Paulo, mas desistiu de se apresentar horas antes de seu compromisso.





O rapper teria dito na ocasião que "circunstâncias imprevistas" teriam impedido seu show no Brasil.

Resta saber se a ida de Drake a um show do 50 Cent , um dia antes de seu show em São Paulo, teria sido uma dessas circunstâncias às quais ele se referiu.

Além disso, Drake disse que estava "sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollpalooza", algo que, segundo ele, estaria "fora de seu controle" .

A Folha resumiu o caso: "O comunicado foi o ápice de um processo que envolveu a justificativa falsa, um chá de cadeira e quebra de contrato".

Drake deu um exemplo fidedígno quando um artista age com descaso com os seus fãs.