Foto: Divulgacao The Town: saiba tudo sobre a data da venda oficial de ingressos





A organização do festival The Town , que acontecerá em São Paulo no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 , informou que a data das vendas de ingressos acontecerá no dia 18 de abril , às 19h , apenas pelo site da Ticketmaster .

Aqueles que adquiriram o The Town Card também já podem escolher, por meio da Ticketmaster , o dia que desejam ir à Cidade da Música .





Valores dos Ingressos

Os ingressos custam R$ 815 a inteira e R$ 407,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxas adicionais. Pode ser efetuada a compra de até 4 (quatro) ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo 1 (uma) meia-entrada por dia, por CPF.

Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação , assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música ,

no dia do evento.

O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX. Para pagamento com cartão de crédito, o valor poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até 8 (oito) vezes sem juros.

The Town Card esgotado em menos de três horas



O planejamento será o maior aliado de quem deseja fazer parte da história e dado o sucesso do The Town Card , a organização recomenda que os fãs antecipem seu cadastro na plataforma da Ticketmaster , onde acontecerá a venda de ingressos do festival.

No dia 14 de março , a Rock World , empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio , teve a real confirmação do desejo do público de ter um festival de grande magnitude na capital ao vender, pela Ticketmaster, 150 mil The Town Card - que equivale a um ingresso de gramado , sem data pré-definida e válido para um dia do evento.



Quem adquiriu o The Town Card também já pode escolher a data que deseja ir para o festival. Todos que compraram o ingresso terão até o dia 17 de abril para escolher o dia. Após esse período o direito à escolha fica condicionado à disponibilidade de ingressos referente a data que a pessoa deseja ir.

O processo é feito no site da Ticketmaster , na seção Meus Pedidos . Ao clicar na compra do Card, o usuário já verá as datas para selecionar. Aqueles que possuem mais de um The Town Card deverão realizar a escolha do dia para cada um deles separadamente.



O festival já tem como artistas confirmados, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Alok, Ludmilla, Garbage, Kim Petras, IZA, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo, Orochi, Luísa Sonza, NE-YO, Angélique Kidjo, Maria Rita, Wet Leg, Jão, Ney Matogrosso , entre outros.