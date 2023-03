Foto: Gabriel Renee Lollapalooza: Pabllo Vittar aparece de surpresa em show do Lil Nas X





O festival Lollapalooza Brasil que começou nesta sexta-feira (24), contou com a presença de diversos artistas nacionais e internacionais. Reconhecido como um os principais festivais do mundo, o evento ocorre anualmente no Autódromo de Interlagos , em São Paulo .

E nesta edição 2023, a cantora Pabllo Vittar apareceu de surpresa dançando no show do rapper norte-americano Lil Nas X durante a música Down Souf Hoes , agitando uma multidão no festival.





"Sempre é um grande sonho estar ao lado de artistas tão incríveis quanto o Lil Nas X, esta é nossa primeira vez juntos no palco, e a conexão não poderia ter sido mais incrível. Foi lindo demais” , disse Pabllo .

Confira o momento: