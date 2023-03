Foto: Sony Music One Direction terá documentário exibido na Netflix em abril





O documentário This Is Us , que mostrará a trajetória da boyband One Direction , será exibida na plataforma de streaming Netflix a partir do dia 1º de abril .

A direção da produção audiovisual é assinada por Morgan Spurlock .





One Direction: This Is Us apresenta um conteúdo repleto de cenas de shows do icônico grupo pop britânico, além de depoimentos das vidas de cada um de seus integrantes e sua trajetória contada desde o inicio, desde sua fase no reality show musical X-Factor até o momento em que eles alcançam o estrelato mundial.

O documentário revela a Take Me Home Tour e foi lançado originalmente em 3D nos cinemas, com grande sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de US$ 68 milhões em ingressos .

O filme já havia sido lançado nos formatos DVD e Blu-ray Disc .

Confira o trailer: