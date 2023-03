Foto: Warner Music Warner lança versão brasileira de quiz do Coldplay





Com uma passagem marcante pelo Brasil e prestes a completar uma agenda de 11 shows no país , sendo que seis deles já foram realizados em São Paulo e dois em Curitiba, o Coldplay acaba de ganhar uma versão brasileira do quiz oficial da banda pela Warner Music , que realizou sua tradução para a língua portuguesa.



A atividade conta com 25 perguntas sobre a carreira do grupo britânico. O tempo de respostas é cronometrado durante o teste e, no final, os participantes recebem o resultado em pontos realizados e segundos necessários para a finalizar o quiz.





A iniciativa chega como uma oportunidade de apresentar curiosidades sobre a banda e incentivar a interação entre os fãs.

Aclamado pelo público nos palcos, o Coldplay segue causando impacto nos brasileiros também através das plataformas digitais. Com mais de 58 milhões de ouvintes mensais no Spotify , desde o primeiro show desta temporada no Brasil, a

banda já emplacou 10 músicas no TOP 200 da plataforma .

São elas: Yellow, My Universe, Paradise, Viva La Vida, The Scientist, Hymn for the Weekend, A Sky Full of Stars, Clocks e Fix You .

O Coldplay segue sua turnê pelo Brasil, com mais uma apresentação em Curitiba nesta quarta-feira (22), além de shows marcados no Rio de Janeiro nos dias 25, 26 e 28 de março .