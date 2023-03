Foto: Spotify Plataformas de streaming impulsionam mercado nos EUA e geram US$ 10 bi em receitas





As plataformas de streaming musicais estão norteando os lucros da indústria musical nos EUA. De acordo com a RIAA (Recording Association of America), que representa as gravadoras e distribuidoras no país, a música digital, sob suas assinaturas pagas, gerou mais de US$ 10 bilhões em receitas no ano de 2022.

Ao todo, a indústria musical norte-americana, registrou uma receita total de US$ 15,9 bilhões no ano passado. Ou seja, plataformas que mantém assinaturas premium como o Spotify e Apple Music , que cresceram 8% no último relatória anual da RIAA , foram responsáveis por]gerar a maior parte da receita geral.





A RIAA também inclui serviços como a Amazon Prime, Pandora Plus e até aplicativos para fitness no aumento dessas receitas, que, só elas juntas, renderam mais de US$ 1 bilhão .

Outro ponto importante deste cenário de lucros bilionários é que a média de assinaturas pagas de serviços sobre demanda cresceu 10% em 2022, um total de 92 milhões de novos assinantes , sem comparado a 2021, quando se observou a adesão de 84 milhões de clientes .

Os serviços de streaming que contam com suporte de anúncios , tiveram uma contribuição de 11% no total de receitas de músicas computadas em 2022.