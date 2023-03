Foto: Divulgacao The Town, que terá Alok, Post Malone e Foo Fighers, tem ingressos esgotados





O novo festival The Town , organizado pelos criadores do Rock In Rio , iniciou nesta terça-feira (14) as vendas do The Town Card no site da empresa Ticketmaster , mas os bilhetes se esgotaram rapidamente .



Agora, uma nova rodada de vendas de ingressos, para o público em geral , será aberta no dia 18 de abril .





Tal modalidade permitrá que o público garanta seu ingresso antes da divulgação do lineup completo do festival e ainda dá a opção para que o cliente escolha o dia em que irá ao evento.

O The Town está marcado para acontecer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos , na zona sul de São Paulo com cinco palcos temáticos .

Alguns dos grandes nomes do pop nacional e internacional já foram confirmados, como o DJ brasileiro Alok , o rapper Post Malone , as bandas Foo Fighters, Garbage e Maroon 5 , o astro norte-americano Bruno Mars , além de Ludmilla, Maria Rita, Luísa Sonza, Racionais MC's, IZA, Jão , entre outros.