Foto: Anna Bleker / Domínio Público via Wikimedia Commons Little Richard: assista ao trailer do documentário sobre o pioneiro do rock





O trailer oficial do documentário I Am Everything , que revistará toda a trajetória do lendário cantor e pianista norte-americano Little Richard (1932-2020), um dos pioneiros do rock e um dos grandes ícones da história música, já está disponível no YouTube.



Little Richard: I Am Everything conta com a direção de Lisa Cortés e terá uma única exibição em cinemas selecionados no dia 11 de abril e um lançamento teatral mais amplo no dia 21 do mesmo mês, quando a produção audiovisual estará disponível nas plataformas de streaming .





"“Como um quasar passando pela luz do gás, o documentário revelador da diretora Lisa Cortés explode o cânone caiado da música pop americana. Little Richard: I Am Everything lança uma luz esclarecedora sobre as origens negras e estranhas do rock'n'roll e estabelece o big bang do gênero: Richard Wayne Penniman", observa a publicidade oficial de I Am Everything , que foi exibido em janeiro no Sundance Festival .

E continua: “Cortés retrata a complexa jornada de Penniman como um revolucionário conflituoso que oscilava entre religião, sexo e rock’n’roll, navegando nas tensões extremas de raça e sexualidade de seu tempo. Ela nos lembra que forasteiros e párias podem possuir superpoderes que, se tiverem a chance, podem criar novos mundos para todos nós dançarmos.”

A co-produção do documentário é da revista Rolling Stone , que, por sua vez, relata que o filme "conta a história do pioneiro musical ao mesmo tempo em que explora as origens negras queer da música rock e como ela foi branqueada com sucesso em toda a cultura pop americana”.

Grandes nomes do rock como Mick Jagger e Paul McCartney , que tiveram a influência de Little Richard em seus processos criativos como músicos e compositores, concederão entrevistas exclusivas no documentário .

A revista Variety , importante publicação norte-americana, descreve I Am Everything como "cativante " .

Assista ao trailer: