Fotos: Divulgação / Julio constantini / João Atala Projeto 'Noites Roncinante' resgata clima de sarau com shows em SP





Entre os meses de março e abril , o projeto musical Noites Rocinante irá resgatar a ambientação intimista natural dos saraus, regada a MPB .

Sylvio Fraga , fundador e diretor artístico da gravadora Rocinante , apresentará o evento musical que acontecerá quinzenalmente por quatro quartas-feiras no E stúdio Gugastro , localizado no bairro de Alto de Pinheiros , zona oeste da capital paulistana.





Iniciando a série de shows do projeto, a cantora e compositora carioca Ilessi abre a programação, no dia 29 de março , a partir das 20h. O seu trabalho é uma celebração das diversas manifestações da música brasileira passando pelo tribal, o sofisticado, o experimental, o sentimental, o velho e – preferencialmente – o novo, já que em seu repertório figuram sobretudo autores ainda desconhecidos e, dos consagrados, canções inéditas ou escondidas.

Já no dia 12 de abril é a vez de Marcelo Galter se apresentar no Noites Rocinante . Sylvio Fraga apresenta seu trabalho no dia 26 de abril e Érika Ribeiro encerra o projeto musical no dia 12 de maio .

Os ingressos serão colaborativos e poderão ser adquiridos por um valor simbólico .

Origem do nome da gravadora

Rocinante é o nome do cavalo de Dom Quixote , que intitula o da gravadora fundada por Sylvio Fraga . A empresa é responsável por emplacar dois discos nas indicações do Grammy Latino de 2022.

"Noites Rocinante é um projeto que surgiu para que a gravadora saísse das gravações e das redes sociais e fosse para a rua", explica Sylvio Fraga . "Nosso objetivo é viajar com os nossos artistas pelo Brasil para tocar a nossa música, conhecer as cenas locais e fortalecer o nosso público. O projeto está dando certo e já estamos na terceira edição. Começamos no Rio de Janeiro, fizemos uma temporada no Nordeste e agora estamos chegando em São Paulo com um repertório diverso: Erika Ribeiro com seu piano solo tocando Stravinsky, Sofia Gubaidúlina e Hermeto Pascoal; Marcelo Galter e seu grupo tocando música instrumental autoral com forte influência afro-baiana, além do repertório autoral cancioneiro de Ilessi e Sylvio Fraga. Os shows serão intimistas e quentes" , conclui.

Confira o endereço do local e o cronograma do projeto Noites Rocinante :

Estúdio Gugastro

Rua Décio Reis, 339 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP

Ingressos: valor colaborativo.

Capacidade: 40 pessoas.



Ilessi - 29 de março, quarta-feira, das 20h até 23h30

Marcelo Galter - 12 de abril, quarta-feira, das 20h até 23h30

Sylvio Fraga - 26 de abril, quarta-feira, das 20h até 23h30

Érika Ribeiro - 12 de maio, quarta-feira, das 20h até 23h30