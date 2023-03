Fotos: Ralph Arvesen via Wikimedia Commons Metallica compra fábrica de vinil e mostra a importância do velho formato





Um dos grandes atos do heavy metal, o Metallica realizou a aquisição do controle acionário sobre a empresa Furnace Record Pressing , conceituada fábrica de discos de vinil com potencial de produção superior a 5 milhões de cópias para os álbuns da banda.

Isso mostra a visão da banda quanto à importância do formato mais antigo da música gravada que segue, no atual século, como um dos pilares comerciais da indústria musical.





De acordo com a Blabbermouth , a Furnace foi fundada em 1996 por Eric Astor e a empresa fica situada em uma área correspondente a mais de 6 mil metros quadrados na Virgínia (EUA). O local conta com aparelhos de última geração para a produção dos bolachões , além de equipamentos para a produção de artes gráficas.

Todo esse aparato atenderá a Blackened Recordings , selo musical que pertence ao Metallica , que normalmente distribui globalmente seus álbuns através de importantes gravadoras, como a Atlantic Records e Universal Music .

A Furnace já realizou a prensagem de álbuns clássicos do Metallica , como Kill 'Em All, Ride The Lighting, Master Of Puppets, ... And Justice For All, The Black Album e o S&M2 .

"Não haveria como estarmos mais felizes em levar a parceria com a Furnace - e Eric, Ali e Mark especificamente - a um próximo nível. Seu espírito indie, a paixão que eles tem pelo seu trabalho... culturalmente somos almas gêmeas" , celebrou o baterista Lars Ulrich . "Esse relacionamento próximo entre o Metallica e a Furnace

garantirá aos fãs de vinil em todos os lugares, especialmente os membros do nosso fã-clube, que eles sempre tenham acesso irrestrito a discos de alta qualidade".

"Encontramos parceiros ideais no Metallica, que vai assegurar que a gente continue com foco voltado para o cliente" , concluiu um executivo da Furnace .