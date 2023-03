Foto: Reprodução / Spotify Mercado da música continua bilionário, mas crescimento desacelera





Ainda que as receitas globais de música gravada tenham atingido a impressionante cifra de US$ 31,2 bilhões em 2022, o mercado musical apresentou uma significativa desaceleração na comparação ano-após-ano. É o que o mais recente relatório da Midia Research aponta, no que considera um cenário 'dramático' para o setor.

O relatório da Midia Research , divulgado nesta quinta-feira (16) informa que as receitas de música gravada no mercado internacional cresceram apenas 6,7% se comparado ao ano fiscal de 2022 .





Esse resultado antecedeu outro relatório importante: o da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica) que verificou uma queda acentuada de receita de 24,8% em 2021 , em comparação à 2020.

Alias, esse tímido crescimento de 6,7% está abaixo do próprio crescimento da IFPI para 2021.

Mark Mulligan , diretor administrativo da Midia Research observa que 2022 "foi um ano de realinhamento para grande parte da economia global e o negócio da música teve que lidar não apenas com a tendência mais ampla da crise do custo de vida, mas também com o aumento das taxas de juros, suavizando a demanda de M+A (Artistas e Masters) do catálogo de músicas e a esperada desaceleração do streaming" , como reportado no Music Business Worldwide .

Mulligan acredita que o modesto crescimento da indústria musical " é uma prova da solidez do mercado, apesar desses múltiplos ventos contrários".

O streaming ainda é o ator principal do mercado musical

Não seria nenhuma surpresa em saber que o formato streaming é o ator principal do mercado musical na atualidade. É justamente ele que impulsiona todo o ecossistema global com receitas em crescimento de 8,3% em relação ao ano passado, totalizando US$ 20 bilhões em receita s.

Também há de se observar uma queda no crescimento de assinaturas pagas em mercados estratégicos da indústira musical - como os EUA e a Europa - e até mesmo com as assinaturas sustentadas por anúncios. Para a Midia Research, isso está acontecendo em decorrência de "uma dinâmica mais ampla do mercado de publicidade".

Gravadoras tem aumento em suas receitas anuais

Ainda de acordo com a Midia, os grandes conglomerados de música, conhecidos habitualmente como majors , registram aumento em suas receitas anuais. É o caso da Universal Music Group (UMG) que registrou um aumento de US$ 0,5 bilhão em 2022 , alcançando US$ 9,2 bilhões , correspondendo à uma participação de 29,5% no mercado global de música gravada .

Contudo, o crescimento ano-a-ano da UMG , em termos percentuais em 2022, foi mais lento do que a de sua concorrente, a Sony Music Entertainment (SME), ganhando algo em torno de 0,4% no mercado .